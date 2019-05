Immobile miało 0,77 mln zł straty netto, 4,44 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Immobile odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,49 mln zł wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 4,44 mln zł wobec 8,34 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2019 rok był dla nas słabszy od analogicznego okresu minionego roku. Spowodowane było to cyklicznością realizacji kontraktów w budownictwie przemysłowym i mniejszą ilością przekazanych mieszkań w developingu. W związku z charakterem naszej działalności, wyniki Grupy należy rozpatrywać w okresach przynajmniej jednego roku" - skomentował prezes Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,84 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 79,35 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów o 22% w stosunku do pierwszego kwartału minionego roku odnotowano w hotelarstwie - za przyczyną otwarcia nowych hoteli w Sopocie i Poznaniu oraz wysokich przychodów hotelu w Łodzi. Wskaźniki branżowe - RevPAR (przychód na pokój) oraz ADR (średnia dzienna stawka za pokój) zanotowały ponowny wzrost. Średnia dzienna cena pokoju wrosła w raportowanym okresie aż o 10 zł. Segment ten organicznie się rozwija - w maju otwarto dziesiąty hotel sieci w Lublinie oraz zawarto umowę zapowiadającą pojawienie się kolejnego obiektu w Szczecinie" - czytamy w komunikacie.

Przychody segmentu przemysłowego pozostały na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie 2018 r., osiągając 35,3 mln zł. W zakresie tego segmentu realizowany jest cel sprzedaży głównie własnych produktów, które generują wyższe marże. Na wynik wpłynął wzrost sprzedaży systemów przeładunkowych. Spadła sprzedaży maszyn Makrum, w związku z ograniczeniem działalności usługowej w tym podsegmencie. Produkcja parkingów Modulo zanotowała natomiast ponad 55% wzrost, podano także.

"Spadek przychodów widoczny jest w szczególności w dwóch segmentach - budownictwie przemysłowym oraz developingu. Związane jest to z cyklicznością realizacji zawartych kontraktów i stosunkowo niskiego zaangażowania wykonawczego na nowo zawartych kontraktach oraz z cykliczności realizacji developerskich - nowe mieszkania do sprzedaży (osiedle Uniwersyteckie oraz 2 etap Platanowego Parku) będą dostępne w roku 2020" - czytamy dalej.

Zgodnie z oczekiwaniami spadły przychody z najmu aktywów. Jest to efekt sprzedaży Stoczni Pomerania w Szczecinie i przeznaczenia dotychczas najmowanego biurowca w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej pod przebudowę na kolejny hotel sieci Focus. W nadchodzących okresach sytuacja segmentu będzie dynamiczna, w związku z komercjalizacją ukończonego niedawno biurowca klasy A Immobie K3, podała też spółka.

Do najważniejszych wydarzeń pierwszego kwartału należało ogłoszenie wezwania na akcje spółki Atrem i zdobycie w jego efekcie kontroli nad tą spółką. Grupa Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych, przypomniano też w materiale.

"Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy, aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego" - powiedział prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 8 tys. zł wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.

