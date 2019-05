Przedmiotem umowy z H. Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu jest dostarczenie 55 nowych wagonów pasażerskich. Umowa przewiduje także prawo opcji na kolejne 26 wagonów, z którego właśnie skorzystało PKP Intercity. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła do 697,3 mln zł brutto, w tym sama opcja na dodatkowe wagony to 223,8 mln zł brutto.

źródło: Materiały Prasowe

-Fabryka Pojazdów Szynowych w ostatnich latach systematycznie zapełniała portfel zamówień. Obecnie wart jest on ponad miliard złotych i ciągle rośnie. Dobra kondycja spółki to zasługa zdeterminowanej załogi, sprawnego zarządzania i w pełni wykorzystanej koniunktury dla producentów taboru. Jako właściciel mamy tu podwójną satysfakcję – po trudach restrukturyzacji widzimy, że konsekwentna realizacja planu się opłaca, a przy okazji skorzystają na tym pasażerowie. Jestem przekonany, że H. Cegielski FPS skutecznie odbuduje swoją markę nie tylko w kraju, ale także zagranicą – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

H.Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych projektuje i wytwarza szynowe pojazdy. Jest to jedna z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem „Cegielskiego” wyprodukowane zostały w 1921 roku. H. Cegielski – FPS należy do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

-Decyzja o zakupie kolejnych 26 nowych wagonów produkcji naszej Spółki oznacza dostęp do nowoczesnego i komfortowego taboru dla większej liczby pasażerów PKP Intercity. Cieszę się, że największy dalekobieżny krajowy przewoźnik obdarzył nas takim zaufaniem. Dążymy do tego, by nasze wagony wyróżniały się designem oraz jakością wykonania docenianą na krajowych i zagranicznych szlakach kolejowych – powiedział Hubert Stępniewicz, prezes zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.

źródło: Materiały Prasowe

Zarządzanie portfelem kapitałowym to jedna z unikatowych kompetencji Agencji Rozwoju Przemysłu. W jej nadzorze właścicielskim znajduje się kilkadziesiąt spółek, m.in. Grupa CZH, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego czy Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Celem ARP S.A. jest stwarzanie warunków współpracy w ramach grupy kapitałowej i wykorzystanie wewnętrznych synergii, czego przykładem jest współpraca spółek związanych z przemysłem kolejowym: Polskiego Taboru Szynowego, H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych i Przewozów Regionalnych.