"Przedsiębiorstwo transportowe SASA Bolzano jest pierwszym klientem, który zdecydował się na najnowszy produkt Solarisa, autobus Urbino 12 hydrogen. Energia zmagazynowana w wodorze zasila bezpośrednio układ napędowy pojazdu. Technologia wodorowa wykorzystana do produkcji elektryczności umożliwi pokonywanie autobusom jeszcze większych dystansów bez absolutnie żadnych emisji" - czytamy w komunikacie.



Pojazdy będą wyposażone w nowoczesne ogniwo paliwowe (60 kW) oraz baterie Solaris High Power. Bateria ładowana będzie energią pochodzącą z wodoru oraz odzyskiwaną podczas hamowania, ale będzie też możliwość podładowania jej poprzez gniazdo plug-in. Uzupełnieniem układu napędowego jest oś ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi (2 x 125 kW). Aby maksymalnie obniżyć zużycie energii, w pojeździe zastosowano klimatyzację z pompą ciepła CO2, która wykorzystuje ciepło wytwarzane przez ogniwo paliwowe.

"Bolzano silnie inwestuje w nowoczesny i czysty transport publiczny. Cieszę się, że Solaris może być częścią tego procesu, dostarczając swoje najnowsze bezemisyjne pojazdy. SASA ma już w swojej flocie nasze autobusy elektryczne. Teraz zaś Solaris i Bolzano stawiają na technologię wodorową" - dodał wiceprezes Petros Spinaris, cytowany w komunikacie.



Energia elektryczna w ogniwie wodorowym powstaje w procesie odwróconej elektrolizy wody i przekazywana jest bezpośrednio do napędu. Jedynymi produktami reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie są ciepło oraz para wodna. Pojazd nie generuje więc żadnych szkodliwych substancji. Wodór gromadzony jest w butlach kompozytowych umieszczonych na dachu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, autobus będzie w stanie przejechać do 350 km na jednym tankowaniu, wyjaśniono w materiale.

Częścią umowy jest również specjalne szkolenie przeznaczone dla kierowców i pracowników serwisu poświęcone aspektom bezpiecznego użytkowania i serwisowania pojazdów wodorowych.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

