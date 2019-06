Marvipol zdecydował o emisji obligacji serii Y na łączną kwotę do 60 mln zł



Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Marvipol Development zdecydował o emisji do 6 000 szt. niezabezpieczonych obligacji serii Y o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.

W kwietniu 2019 r. Marvipol Development ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao działającym jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)