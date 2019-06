PKP Cargo podpisało z Wagony Świdnica zaktualizowany list intencyjny



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało z Wagony Świdnica list intencyjny, który zawiera zaktualizowane szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych i jednocześnie deklarację zainteresowania podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby spółki, podało PKP Cargo.

"Z uwagi na przedłużone rozmowy z Wagony Świdnica Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy zmianie uległy szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych do ewentualnej realizacji wspólnego przedsięwzięcia określone w ramach [pierwszego] listu intencyjnego [...] W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zarząd spółki wraz z Wagony Świdnica podpisał [drugi] list intencyjny, który zawiera zaktualizowane szacowane terminy realizacji prac przygotowawczych i jednocześnie deklarację zainteresowania podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo" - czytamy w komunikacie.

Wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez powołanie spółki celowej lub poprzez wykorzystanie istniejącej spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności operacyjnej na dzień zawarcia listu intencyjnego 2. Wcześniej zostanie opracowany biznes plan, którego celem będzie potwierdzenie wykonalności i opłacalności realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Strony również podejmą działania w celu wyboru lokalizacji wspólnego przedsięwzięcia na obszarze południowo-wschodniej Polski, podano także.

W najbliższym czasie do przedsięwzięcia przystąpi Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). W momencie podpisania przez ARP zaktualizowanego listu intencyjnego 2, anulowany zostanie dokument podpisany w dniu 25 kwietnia 2019 roku, wyjaśniono.

"List intencyjny 2 stanowi jedynie wyraz intencji stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i obowiązuje do czasu podpisania pomiędzy stronami umowy dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku" - zastrzeżono w raporcie.

Pod koniec kwietnia PKP Cargo i ARP podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowano zainteresowanie podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo. Dodano wtedy, że prowadzone są rozmowy dotyczące dołączenia do przedsięwzięcia spółki Wagony Świdnica.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)