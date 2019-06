Drugi wicepremier Matteo Salvini broni polityki rządu Giuseppe Contego.

Unijni komisarze przyjęli w środę dokument, w którym napisano, że w przypadku Włoch "procedura nadmiernego deficytu z uwagi na dług jest uzasadniona”. Procedura może zakończyć się nałożeniem kary finansowej na kraj w wysokości 0,2 proc. PKB. Rzym musiałby zapłacić więc około 3 mld euro.

Komentując ten dokument, Luigi Di Maio, lider Ruchu Pięciu Gwiazd, oświadczył: "Jesteśmy poważnymi osobami, Włochy są poważnym krajem, który szanuje dane słowo. A zatem pojedziemy do UE i usiądziemy do stołu z odpowiedzialnością; nie po to, by niszczyć, ale by budować".

Di Maio w mediach społecznościowych napisał też: "Teraz dużo mówi się o możliwej procedurze w sprawie naruszenia" reguł UE.

"A wiecie czego ona dotyczy? Dotyczy zadłużenia spowodowanego przez Partię Demokratyczną w 2017 i 2018 roku. My to traktujemy serio, ale nie możemy udawać, że nie wiemy o tym, że są państwa europejskie, które w tych latach po to, by postawić swoją gospodarkę na nogi, doprowadziły do znacznie większego deficytu niż ten, na jaki pozwalają Traktaty" - dodał Di Maio, minister rozwoju gospodarczego oraz pracy i polityki socjalnej.

Jak zaznaczył, "krajów tych nie spotkała żadna kara".

Drugi wicepremier, lider Ligi Matteo Salvini oznajmił: "Jedynym sposobem obniżenia zadłużenia wywołanego w przeszłości jest obniżka podatków, czyli podatek liniowy i pozwolenie na to, aby Włosi pracowali więcej i lepiej". Tym samym przywódca najsilniejszego ugrupowania we Włoszech powtórzył swój postulat podatku liniowego.

Następnie Salvini dodał: "Wraz z polityką cięć, kar i zaciskania pasa wzrosło zadłużenie, ubóstwo, prekariat i bezrobocie; my musimy działać odwrotnie".

"Nie prosimy innych o pieniądze, chcemy tylko inwestować w pracę, wzrost, badania naukowe i infrastrukturę. Jestem pewien, że w Brukseli uszanują tę wolę"- ocenił wicepremier i szef MSW.

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis zastrzegł w środę: "Dziś nie otwieramy procedury nadmiernego deficytu". Podkreślił, że kraje członkowskie muszą przedstawić swoje opinie na temat artykułu dotyczącego warunków dla takiej procedury.

Komitet Ekonomiczno-Finansowy ma dwa tygodnie na sformułowanie swojej opinii wobec tych konkluzji.

KE jest gotowa zmienić swoje rekomendacje dotyczące możliwej procedury dyscyplinarnej wobec Włoch, gdyby - jak wskazał komisarz UE ds. gospodarki Pierre Moscovici - pojawiły się nowe dane i zobowiązania Rzymu. "Moje drzwi są otwarte" - zaznaczył.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)