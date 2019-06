PGE GiEK: Elektrownia Turów odbuduje elektrownię wodną na zaporze na rzece Witka



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Elektrownia Turów, jeden z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zbuduje na zaporze na rzece Witka w Niedowie dwa nowe hydrogeneratory o łącznej mocy ok. 1 MW, podała spółka.

"Elektrownia Turów swoją podstawową działalność produkcyjną opiera na węglu brunatnym, z poszanowaniem środowiska naturalnego, w którym funkcjonuje. Wciąż jednak szukamy możliwości wytwarzania ekologicznej energii. Taki potencjał daje elektrowni odbudowana zapora. Nowe turbozespoły o łącznej mocy ok. 1 MW będą produkowały energię elektryczną z wody i dostarczą do systemu 20% więcej energii wytworzonej z odnawialnych źródeł, niż te sprzed 2010 r." - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w komunikacie.

Jak podaje spółka, budowa hydrogeneratorów przywróci zdolność produkcyjną elektrowni wodnej poprzez wymianę dotychczasowych, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku, turbozespołów Francisa na nowe turbiny Kaplana o innej konstrukcji, dostosowanej do aktualnych warunków hydrologicznych rzeki Witka.

"Zapora w Niedowie odbudowana została po powodzi w celu przywrócenia stabilnych dostaw wody technologicznej do Elektrowni Turów, a co za tym idzie zapewnienia stabilnej produkcji i dostaw energii elektrycznej. Nowa zapora ma betonową konstrukcję wyposażoną w dodatkowe, samoczynne urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego oraz w przepławkę dla ryb. Obecny obiekt jest w stanie przyjąć znacznie większe przepływy wody, niż poprzednia konstrukcja zapory. Badania modelowe przeprowadzone na Politechnice Wrocławskiej w sierpniu 2011 r. potwierdziły, że urządzenia upustowe odbudowanej zapory są w stanie bezpiecznie przepuścić wodę o przepływie ok. 1 500 m3/s" - czytamy także.

Odbudowa elektrowni wodnej na rzece Witka wpisuje się w działania podejmowane przez PGE GiEK w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii, do którego należy turoszowski kompleks energetyczny, podkreślono.

"Południowo-Zachodni Klaster Energii to dla nas bardzo ważny, długoterminowy projekt, dzięki któremu spółka PGE GiEK może przyczynić się poprawy jakości powietrza w rejonie Bogatyni oraz zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Po niespełna dwóch latach funkcjonowania w Klastrze, jako jego członkowie, możemy pochwalić się wieloma sukcesami, m.in. projektem uciepłownienia bloku 5 i 6 w Elektrowni Turów, co realnie wpłynie na redukcję zjawiska smogu w regionie i poprawę jakości powietrza" - dodał Ostrowski.

Zbiornik Niedów, nad którym znajduje się zapora, zbudowano 60 lat temu na potrzeby chłodzenia Elektrowni Turów. Dzięki odbudowanemu obiektowi, który docelowo dostępny będzie również dla ruchu pieszego, zbiornik ten stanie się ponownie miejscem rekreacji.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

