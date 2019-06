Kanada: W styczniu początek procesu w sprawie ekstradycji do USA wiceprezes Huaweia

Źródło: PAP

Przesłuchania w postępowaniu sądowym dotyczącym ekstradycji wiceprezes Huaweia Meng Wanzhou z Kanady do USA rozpoczną się 20 stycznia 2020 roku. Jej obrońcy chcą, by zakończyły się one najpóźniej w listopadzie przyszłego roku - podała w piątek agencja Reutera.