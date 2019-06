Redan nadal zakłada zwiększenie sieci sprzedaży o kilkanaście placówek w br.



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Redan podtrzymuje plan zwiększenia sieci sprzedaży Top Secret o około 10% w tym roku, pomimo słabszych wyników zanotowanych w I kw. 2019 r., poinformował ISBnews prezes Bogusz Kruszyński.

"Nie zmieniamy naszych planów. Otworzyliśmy już kilka placówek, a na ten rok założyliśmy, że nasza sieć Top Secret zwiększy się o kilkanaście nowych sklepów, czyli dążymy do zwiększenia o ok. 10% w tym roku" - powiedział ISBnews Kruszyński.

Na koniec I kw. 2019 r. sieć sklepów modowych wynosiła łącznie 250 placówek, z czego 219 znajdowało się w Polsce, 28 na Ukrainie i 3 w Rosji.

Według niego, na koniec grudnia 2018 r. spółka posiadała o ponad 50% r/r/ więcej zapasów z kolekcji jesienno-zimowej i zarząd podjął decyzję o znaczącej wyprzedaży w I kw.2019 r., co z kolei wpłynęło na wzrost przychodów, ale jednocześnie na spadek marży.

"W kwietniu, maju i w czerwcu nadal prowadzimy wyprzedaż i te wyniki nie będą jeszcze dobre. Zmieniliśmy jednak strukturę asortymentu na sezon jesień-zima, a także ograniczyliśmy zakupy i uważamy, że od sierpnia do końca roku wraz z zmniejszającymi się zapasami spowoduje to poprawę naszych wyników" - powiedział Kruszyński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że obecnie Redan ma około 27 mln zł zadłużenia, na które składa się 9 mln zł długoterminowego kredytu inwestycyjnego (centrum logistyczne), 8 mln zł kredytu obrotowego i 12 mln zł z obligacji, których termin wykupu to sierpień 2020 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

Marek Knitter

(ISBnews)