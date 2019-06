Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BlueSoft



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad BlueSoft, poinformował Urząd na Twitterze.

Wniosek wpłynął 30 kwietnia br.

Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia kontroli przez Orange Polska oraz kontrolowane przez nią podmioty nad Blue Soft oraz pośrednio nad kontrolowaną przez BlueSoft spółką Essembli. W wyniku koncentracji Orange nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym BlueSoft.

BlueSoft oraz Essembli działają na rynku sprzedaży rozwiązań i usług IT, z kolei Grupa Orange Polska działa na wielu rynkach właściwych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, a za pośrednictwem należącej do grupy spółki Integrated Solutions także na rynku sprzedaży rozwiązań infrastruktury i usług IT.

W wyniku koncentracji Grupa Orange Polska nabędzie nowe technologie, produkty i kompetencje IT, co umożliwi lepszą i pełniejszą obsługę dotychczasowych klientów Grupy Orange Polska, a także co doprowadzi do uzyskania synergii biznesowych.

W końcu kwietnia br. Orange Polska podał, że zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych. Jak wówczas informowano, całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji miały wynieść ok. 200 mln zł.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)