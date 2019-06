Ursus ma list intencyjny dot. sprzedaży działalności w Dobrym Mieście



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji podpisał z Alamo Group Europe Ltd. wstępny i niewiążący list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz ww. partnera części lub całości działalności prowadzonej w Dywizji w Dobrym Mieście, podała spółka. Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego.

"Wstępnie przyjęto, iż transakcja będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości, zapasów, praw własności intelektualnej związanych z dobromiejskimi wyrobami oraz innych istotnych elementów będących integralną częścią działalności prowadzonej w Dywizji w Dobrym Mieście" - czytamy w komunikacie.

Alamo Group Europe Ltd. to spółka zależna od amerykańskiej Alamo Group Inc., spółki notowanej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ciężkiego osprzętu dla traktorów rolniczych z zakresu koszenia oraz utrzymania roślinności, a także dostawą części zamiennych dla odbiorców przemysłowych oraz rolników indywidualnych. Alamo Group Inc. sprzedaje swoje produkty w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)