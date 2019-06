Najbliższe premiery BoomBit będą miały miejsce w lipcu



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Najbliższe premiery BoomBit będą miały miejsce w lipcu, kiedy spółka wyda dwa tytuły: karciankę "Mighty Heroes" oraz tzw. clickera "Idle Microchip Factory", poinformował ISBnews prezes spółki Marcin Olejarz.

"Gry w formule GaaS pozostają naszym priorytetem. Najbliższe premiery będą miały miejsce w lipcu, kiedy wydamy dwa tytuły: karciankę 'Mighty Heroes' oraz tzw. clickera 'Idle Microchip Factory'. Obie gry są już gotowe, natomiast czekamy na najlepszy moment, by wraz z premierą otrzymać featuring, czyli wsparcie promocyjne platform dystrybucyjnych. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z AppStore i Google Play" - powiedział ISBnews Olejarz.

Dodał, że dział Business Development spółki przebywa obecnie w Los Angeles na targach E3.

"Spotyka się tam ze studiami deweloperskimi, które potencjalnie mogłyby z nami współpracować. Wydawanie gier zewnętrznych twórców to jeden z filarów naszej działalności - dzięki posiadanym narzędziom, jesteśmy w stanie poprawić parametry gry i zwiększyć szanse na jej sukces" - wskazał szef firmy.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)