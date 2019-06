PKP Cargo rozważa uruchomienie terminala w Centralnej Polsce



Katowice, 14.06.2019 (ISBnews) - PKP Cargo chciałoby włączyć do swojej sieci kolejny terminal, zlokalizowany w Polsce Centralnej, pod warunkiem pozyskania klienta, który zapewni odpowiedni wolumen przeładunków, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

"Rozważamy operowanie z nowego terminala w Centralnej Polsce. Jest to jednak uzależnione od pozyskania klienta, który mógłby zagwarantować wykorzystanie takiej lokalizacji" - powiedział Warsewicz podczas spotkania z inwestorami i dziennikarzami w Katowicach.

Prezes podkreślił, że spółka chce się specjalizować w przewozach ładunków, a nie posiadaniu infrastruktury, dlatego dopuszcza różne formy rozwoju terminala, w tym w ramach przedsięwzięcia joint-venture. Z jego słów wynika także, że raczej nie będzie chodziło o budowę zupełnie nowego obiektu, a raczej wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Pytany o charakter terminala wskazał, że spółka upatruje wartość przede wszystkim w przewozach intermodalnych, czyli przeładunku kontenerów, ale nie wyklucza posiadania w nim możliwości przeładunku towarów masowych.

"Decyzje o tym, czy i gdzie będzie nowy terminal powinniśmy mieć w tym roku. Będziemy się dzielić informacjami" - dodał Warsewicz.

Prezes podkreślił, że przewozy intermodalne mają kluczowe miejsce w strategii spółki. W 2018 r. PKP Cargo miało 52% udziału w przewozach intermodalnych w Polsce pod względem pracy przewozowej. Jednocześnie intermodal stanowił ok. 10% całości przewozów spółki. PKP Cargo posiada 9 terminali intermodalnych, 16 masowych i 3 mieszane.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)