Bank Pocztowy rozpoczął uruchamianie otwartej bankowości zgodnie z PSD2



Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - W ramach rozpoczęcia produkcyjnego uruchamiania otwartej bankowości (interfejs API) klienci Banku Pocztowego korzystający z bankowości Pocztowy24 i EnveloBank, po wyrażeniu odpowiednich zgód, uzyskają możliwość korzystania z usług finansowych certyfikowanych dostawców trzecich (TPP). Wprowadzone zmiany stanowią realizację wymogów Dyrektywy PSD2, podał bank.

Udostępnienie w bezpieczny dla klientów sposób historii rachunku czy dokonywanie płatności z kont Banku Pocztowego w zewnętrznych systemach transakcyjnych podmiotów trzecich (Third Party Providers- TPP) – to niektóre możliwości, które po wyrażeniu odpowiednich zgód uzyskają klienci w efekcie rozpoczętego uruchamiania przez bank otwartej bankowości. W ten sposób Bank Pocztowy dostosowuje swoje działanie do wymogów Dyrektywy PSD2.

"Jesteśmy dumni, że Bank Pocztowy jako jeden z pierwszych banków w Polsce umożliwia klientom bezpieczne korzystanie z usług otwartej bankowości, świadczonych przez tzw. podmioty trzecie. Stanowi to odpowiedź na wymogi regulacyjne, ale jest jednocześnie ważnym krokiem w rozwoju naszej nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej EnveloBank" - powiedziała dyrektor departamentu obsługi prawnej, kierująca Projektem PSD2 w Banku Pocztowym Agnieszka Modras, cytowana w komunikacie.

W zgodzie z postanowieniami dyrektywy, bank wdroży także silne uwierzytelnienie (Strong Customer Authentication - SCA), przez co podniesie bezpieczeństwo klientów w obszarze poufności danych oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

"Projekt PSD2 jest złożony pod względem prawnym, biznesowym i informatycznym. Aby sprostać wyzwaniom jakie przed nami stawia, postawiliśmy na ścisłą, zwinną współpracę w ramach banku, jak również z dostawcami zewnętrznymi. Za nami duży krok, jednak już myślimy o kolejnych etapach, przede wszystkim o wprowadzeniu silnego uwierzytelnienia klientów w kanałach zdalnych" - powiedział zastępca dyrektora departamentu systemów informatycznych, współkierujący Projektem PSD2 w Banku Pocztowym z ramienia obszaru informatycznego Paweł Rzewuski, cytowany w komunikacie.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

(ISBnews)