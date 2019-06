Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) w Olsztynie Konrad Nowak poinformował na konferencji prasowej, że przetarg na wybór partnera, który ma wybudować instalację termiczną wraz z kotłownią szczytową, sfinansować nakłady inwestycyjne i zarządzać całym majątkiem przez 25 lat, ogłoszony został w marcu 2018 r.

"Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty, i prowadzony był w trybie przetargu nieograniczonego, co oznacza, że każdy zainteresowany podmiot bądź grupa podmiotów mogła złożyć ofertę bez żadnych wcześniejszych prekwalifikacji. W trakcie procedury przetargowej odpowiedziano na ponad tysiąc pytań oferentów, co wskazuje na bardzo duży poziom skomplikowania projektu" - wyjaśnił.

Dodał, że w przeciwieństwie do klasycznego zamówienia publicznego, w tym przypadku na wykonawcy spoczywa bardzo wiele ryzyk w całym okresie 25 lat umowy, a "w tym chyba najtrudniejsze ryzyko - sfinansowania nakładów oraz kosztów eksploatacyjnych, w tym uzyskania bardzo wysokiego poziomu redukcji emisyjnej zanieczyszczeń oraz odzysku energii".

16 kwietnia spółka MPEC uzyskała trzy oferty. "Jedna z tych ofert została odrzucona z powodów formalnych, a pozostałe dwie oferty zostały poddane badaniom i ocenione przez komisję przetargową. 14 czerwca komisja zakończyła pracę i tym samym informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę firmę Dobra Energia dla Olsztyna" - zaznaczył Nowak. Dodał, że po notyfikacji pomocy publicznej dla przedsięwzięcia przez Komisję Europejską, została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji w wysokości 172 mln zł.

Po uprawomocnieniu wyników postępowania następnym krokiem będzie zawarcie w III kwartale br. umowy z wykonawcą w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej ma się zakończyć do końca 2020 r., a w drugim etapie wybudowana zostanie elektrownia na paliwa alternatywne. Stanie się to - jak planują władze miasta - do 2022 roku.

>>> Czytaj też: RCB: Bez dostaw prądu pozostaje ok. 7 tys. odbiorców