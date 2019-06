Maxcom pracuje nad rozszerzeniem współpracy z Meizu na kolejne kraje europejskie



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Maxcom jest zadowolony ze współpracy z Meizu, z którym przedłużył umowę na czas nieoznaczony, z możliwością sprzedaży także poza Polskę. Niedawno rozszerzył współpracę z Meizu o rynek portugalski i pracuje nad otwarciem kolejnych 2-3 rynków w najbliższych miesiącach, poinformował ISBnews prezes Arkadiusz Wilusz.

"W ciągu pierwszych 6 miesięcy, czyli do końca 2018 r. Maxcom sprzedał kilkadziesiąt tysięcy smartfonów nowej generacji marki Meizu. To bardzo zadowalający wynik, zwłaszcza, że na drugą połowę ubiegłego roku przypadła wymiana asortymentu w Meizu, związana ze zmianą sposobu certyfikacji Google na rynku europejski, przez co realną sprzedaż na dużą skalę rozpoczęliśmy dopiero pod koniec roku. Aktualnie smartfony są dostępne w największych sieciach handlowych, sklepach telekomunikacyjnych oraz u operatorów telefonii komórkowej: Orange i Play" - powiedział ISBnews Wilusz.

Dodał, że spółka wprowadza na rynek krajowy wszystkie najnowsze modele Meizu, również świeżo po światowych premierach, jak też akcesoria Meizu. Smartfony są dostępne w różnych segmentach budżetowych i otrzymują znakomite recenzje od użytkowników. Podkreślił, że Meizu posiada dedykowany serwis w Polsce oraz gwarancje door-to-door.

"Nasze dobre wyniki sprzedaży oraz pozycja Maxcom w Polsce sprawiły, że przedłużyliśmy z Meizu umowę na czas nieoznaczony, z możliwością sprzedaży także poza Polskę. Niedawno rozszerzyliśmy współpracę z Meizu o rynek portugalski i pracujemy nad otwarciem kolejnych 2-3 rynków w najbliższych miesiącach" - zapowiedział prezes Maxcom.

Zaznaczył, że konkurencja na rynku smartfonów jest bardzo duża, ale Maxcom prowadzi intensywne kampanie marketingowe oraz działania PR przez co "realnie zwiększa świadomość marki Meizu w Polsce, co przekłada się na zwiększoną sprzedaż u naszych partnerów".

"Dla nas bardzo ważne jest, że oferta Maxcom staje się coraz bardziej kompleksowa, także dzięki smartfonom Meizu, co stawia spółkę w korzystniejszej pozycji negocjacyjnej u odbiorców" - podsumował Wilusz.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

