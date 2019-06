PZU Zdrowie powołało zarząd Falck Centra Medyczne



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PZU Zdrowie powołało zarząd Falck Centra Medyczne, przejętego na początku miesiąca, podała spółka. Skład zarządu pozostaje obecnie jednoosobowy, a funkcję prezesa objął Wojciech Kossut, dyrektor ds. operacji PZU Zdrowie.

"Wojciech Kossut jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży medycznej. Przed dołączeniem do zespołu PZU Zdrowie związany był z Centrum Medycznym CMP, Dantex Med (obecnie sieć Medicover) i Towson Business Services. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym w obszarach operacyjnych, zajmował się także zarządzeniem strukturami sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, nadzorując rozproszone struktury organizacyjne centrów medycznych. Z wykształcenia jest psychologiem biznesu oraz absolwentem studiów podyplomowych SGH w zakresie zarządzania biznesem medycznym i studiów MBA w ochronie zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca PZU Zdrowie dokonało istotnych przejęć na rynku medycznym, m.in. sfinalizowało zakup 100% udziałów w spółce Falck Centra Medyczne. W połowie maja zgodę na przejęcie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To największa dotychczasowa akwizycja operatora medycznego. Zakup ogólnopolskiej sieci istotnie poszerzył zasięg infrastruktury medycznej PZU Zdrowie, która od kilku lat nabywa i buduje centra medyczne pod własną marką, przypomniano.

PZU Zdrowie jest operatorem medycznym z własną siecią, do której należy już ponad 60 placówek. Ponadto współpracuje z ponad 2 100 placówkami partnerskimi w 500 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)