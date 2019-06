PKP PLK ma umowy na ponad 2,6 mld zł na poprawę dostępu do portów Trójmiasta



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały trzy umowy o wartości ponad 2,6 mld zł netto na poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni, podała spółka. Prace w Gdańsku wykona konsorcjum Torpolu i Intercoru, a w Gdyni - Budimex.

W ramach projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk" przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz wymienionych 221 rozjazdów. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne, m.in. 3 mosty. Na wyremontowanej wraz z drogami towarzyszącymi ulicy Ku Ujściu powstanie nowy wiadukt. Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania, które będzie obsługiwało zmodernizowane stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Prace w ramach dwóch kontraktów wykona konsorcjum firm Torpol i Intercor.

Kontrakt nr 1 - roboty budowlane na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski ma wartość 932 392 264,85 zł brutto (758 040 650,41 zł netto).

Kontrakt nr 2 - roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 ma wartość 481 999 415,68 zł brutto (391 869 918,69 zł netto), podano.

PKP PLK podały także, że na terenie portu morskiego w Gdyni przebudowanych zostanie 115 km torów. Zelektryfikowane będą dojazdy do bram portu. Sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów. Nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia czuwać będzie obsługa nowego lokalnego centrum sterowania. Przebudowa obejmie 13 km dróg. Zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Komunikację kolejową ułatwi m.in. budowa 2 wiaduktów kolejowych i przebudowa mostu. Pojadą pociągi dłuższe - 740 m i cięższe 22,1 tony na oś.

Kontrakt "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" zrealizuje Budimex, a jego wartość to 1 829 500 000 zł brutto (1 529 280 253,96 zł netto), podano także.

Łączna wartość projektów w trójmiejskich portach wynosi ponad 2,6 mld zł netto, w tym niemal 40% stanowi dofinasowanie unijne. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 r.

