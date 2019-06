GNB udostępnił wpłaty BLIK-iem we wpłatomatach Planet Cash i Euronet



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) udostępnił wpłaty BLIK-iem we wpłatomatach Planet Cash i Euronet. Dzięki temu aplikacja Getin Mobile zyskuje nową funkcjonalność, podał bank.

"W Getin Noble Banku stawiamy na rozwój alternatywnych form płatności. Większość z nas nie rozstaje się ze swoim smartfonem czy smartwatchem ani na chwilę, dlatego udostępniamy naszym klientom różne formy dostępu do ich środków. Poza płatnościami Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay, proponujemy również alternatywną opcję dostępu do zgromadzonych środków za pomocą usługi BLIK. To kolejna, bardzo wygodna funkcja naszej aplikacji mobilnej" - powiedział ekspert wydziału kart i płatności alternatywnych Getin Noble Banku Kamil Chwedczuk, cytowany w komunikacie.

Równocześnie z usługą wpłat BLIK-iem startuje również nowa wersja aplikacji Getin Mobile (2.21) na urządzenia z systemem Android i iOS, która zawiera szereg usprawnień i optymalizacji związanych z płatnościami BLIK.

"Regularnie aktualizujemy naszą aplikację, aby dostarczać klientom wygodne rozwiązania w sposób prosty i przejrzysty. Zależy nam, żeby każda funkcja była jak najbardziej intuicyjna. Widzimy, że coraz większa grupa klientów do codziennego bankowania wykorzystuje przede wszystkim aplikację mobilną. Dlatego poza optymalizacją działania usługi BLIK, nowa aplikacja uzupełniona została o możliwość zarządzania i aktualizacji danych klienta" - powiedziała dyrektor departamentu usług cyfrowych i aplikacji mobilnych Marta Dałkiewicz, cytowana w komunikacie.

Aplikacja Getin Mobile dostępna jest na urządzenia z systemem Android od wersji 4.4 oraz iOS od wersji 9.3.

Getin Noble Bank przygotował również promocję "Darmowe Wpłaty BLIK", dzięki której do 31 grudnia br. klienci będą mogli korzystać z darmowych wpłat w około 4 tys. urządzeń Planet Cash i Euronet na terenie całego kraju. Po zakończeniu promocji, wpłaty BLIK w urządzeniach znajdujących się poza oddziałami banku zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,6% wpłacanej kwoty (min.1 zł ).

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)