Atal uruchomił sprzedaż 114 mieszkań w III etapie projektu Nowa Grochowska



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Atal uruchomił sprzedaż 114 mieszkań w III etapie warszawskiego projektu - Nowa Grochowska. W sumie na ofertę osiedla składają się 383 mieszkania oraz 158 mikroapartamentów inwestycyjnych, podała spółka.

Nowa Grochowska powstaje w dzielnicy Praga Południe, nieopodal ulicy Grochowskiej i Ostrobramskiej. Atutem osiedla jest lokalizacja w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy zapewniająca doskonałą komunikację z centrum miasta. Ceny za mkw. zaczynają się od 7 917 złotych brutto, podano.

"W ramach trzeciego etapu inwestycji Nowa Grochowska powstanie budynek, w którym zaprojektowano 114 mieszkań o powierzchniach od 40,57 do 119,66 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach - dwu-, trzy- i czteropokojowe - z przemyślanym podziałem wnętrz, gwarantującym łatwość aranżacji i wygodę użytkowania. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie balkon, a te na najwyższej kondygnacji posiadać będą przestronne tarasy z widokiem na panoramę Warszawy. Z myślą o zmotoryzowanych zaprojektowano 126 miejsc parkingowych, w tym miejsca rodzinne oraz miejsca postojowe ECO z możliwością ładowania baterii samochodów elektrycznych. W trosce o komfort przyszłych mieszkańców zadbano także o dodatkową przestrzeń do przechowywania - zaplanowano pojemne schowki lokatorskie oraz pomieszczenia służące do przechowywania rowerów" - czytamy w komunikacie.

Projekt Nowa Grochowska skierowany jest do osób preferujących miejski styl życia - osiedle powstaje w pobliżu sklepów, galerii handlowych, placówek medycznych oraz szkół, przedszkoli i żłobków. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna zagwarantuje łatwe poruszanie się samochodem oraz komunikacją miejską m.in. dzięki bardzo dobrej sieci połączeń autobusowych i tramwajowych łączących tę część miasta ze ścisłym centrum. Jednocześnie osiedle powstaje nieopodal terenów rekreacyjnych i zielonych - w odległości spaceru znajduje się Park im. Płk. Jana Szypowskiego, gdzie można odetchnąć od miejskiego zgiełku. Miłośników aktywnego wypoczynku ucieszą liczne ścieżki rowerowe, a także bliskość basenu, klubów fitness i siłowni, podano także.

Planowany termin oddania trzeciego etapu inwestycji Nowa Grochowska do użytkowania to I kwartał 2021 r. Za projekt osiedla odpowiada biuro projektowe BBGK Architekci.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055 mln zł.

(ISBnews)