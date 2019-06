PKP Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, PKP Cargo podpisało z Enea Wytwarzanie umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 na ok. 143,5 mln zł brutto, podała spółka. Transport będzie realizowany z Lubelskiego Węgla Bogdanka.

"Na podstawie zawartej umowy PKP Cargo S.A. przewiezie w okresie 15 miesięcy ok. 5,9 mln ton węgla energetycznego. Szacunkowa wartość umowy to prawie 143,5 mln zł brutto. Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka (stacja Jaszczów) do Enea Wytwarzanie (stacja Świerże Górne) w zwartych składach w wagonach węglarkach budowy normalnej Ea" - czytamy na stronie PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

