KGHM i PGE mają umowę z konsorcjum UKSW ws. centrum badawczego



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze zadeklarowali powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego.

"Chciałbym wyrazić zadowolenie z tego, że będzie to jedno z miejsc zbliżenia praktycznego wykorzystania przez przedsiębiorstwa rozwiązań do dużego środowiska naukowego, którego liderem jest w tym wypadku UKSW, byśmy mogli jako Polska dokonać skoku cywilizacyjnego" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania umowy.

Podkreślił, że w przypadku energetyki potrzebne są innowacje, takie jak inteligentne sieci i rozwój elektromobilności.

"W KGHM mamy strategię 4E: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. E-przemysł jest istotny z dwóch powodów - zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, ale także szukania elastyczności w technologiach, których możemy użyć. Ten projekt jest projektem bardzo aplikacyjnym, nastawionym na wdrożenia przemysłowe. Dzięki temu, że w tym projekcie uczestniczymy, mamy nadzieję na bardzo konkretne oszczędności, optymalizacje dla firmy" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

"Jest to dzień przełomowy w stosunkach przemysłu i nauki i nie jest to efekt nierozważności ze strony przemysłu, my przygotowaliśmy się bardzo długo. Po raz pierwszy po długich poszukiwaniach znaleźliśmy partnera, który odpowiada na nasze potrzeby w znajdowaniu rozwiązań, które będziemy mogli wprowadzać w życie" - dodał prezes PGE Henryk Baranowski.

Jak wyjaśnił rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, umowa związana jest z budową trzeciego kampusu uczelni, na którym powstanie centrum badawcze związane z gospodarką cyfrową. Pierwsze laboratoria realizowane w ramach projektu mają zostać uruchomione jesienią tego roku.

(ISBnews)