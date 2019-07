Archicom sprzedaje biurowiec we Wrocławiu za 80,3 mln zł



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Grupa Archicom podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A położonego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu, podała spółka. Wartość planowanej transakcji w ramach której sprzedane zostaną także grunty położone obok istniejącego budynku to 80,3 mln zł.

"West House 1A to położony w zachodnim centrum biznesu, spełniający wysokie standardy budynek biurowy, który cieszy się bardzo dobrą opinią wśród naszych najemców. Jesteśmy przekonani, że zakup biurowca przez grupę firm GNT Ventures Properties, to kolejny krok, który pozytywnie wpłynie na atrakcyjność kompleksu West Forum. Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z naszym partnerem, któremu w 2015 roku, sprzedaliśmy biurowiec West House 1B, także wchodzący w skład tego kompleksu" - powiedział prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że działalność deweloperska na rynku komercyjnym, polegająca na realizacji budynków biurowych, ich komercjalizacji i sprzedaży, pozwala nam dywersyfikować przychody i jest na stałe wpisana w DNA spółki.

W ramach transakcji zawartej pomiędzy Grupą Archicom, a spółkami należącymi do grupy firm GNT Ventures Properties, podpisane zostały dwie umowy przedwstępne i dwie umowy warunkowe, które zostaną zawarte pod warunkiem niewykonania przez prezydenta miasta Wrocławia prawa pierwokupu. Po spełnieniu się wszystkim formalnych warunków określonych w umowach przedwstępnych, zostaną zawarte umowy ostateczne, których przedmiotem jest sprzedaż budynku West House 1A, wraz z gruntem (14,5 mln euro) oraz prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów sąsiadujących ze sprzedawanym budynkiem (18,8 mln zł). Gotówka wygenerowana przez grupę w wyniku transakcji sprzedaży budynku West Forum i gruntu to około 43 mln zł.

West House 1A to 7-kondygnacyjny budynek biurowy należący do kompleksu West Forum. Biurowiec oferuje łącznie ok. 10 000 GLA w zachodnim centrum biznesowym Wrocławia. Aktualny stopień komercjalizacji będącego przedmiotem transakcji budynku West House 1A wynosi ok. 75%.

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz osiągnięciem istotnego poziomu komercjalizacji City One, nowego budynku biurowego Grupy Archicom, sporządzona została wycena tej nieruchomości.

„Łącznie przeszacowanie City One do wartości godziwej oraz sprzedaż biurowca West House 1A wraz z okolicznymi gruntami wygeneruje dla Grupy zysk brutto w wysokości ok. 15 mln zł. Tym samym spodziewamy się, że segment komercyjny pozytywnie wpłynie na wyniki Grupy Archicom w całym 2019 r." - dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Archicom Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.

Grupa Archicom zrealizowała dotychczas pięć budynków biurowych, z których trzy zostały sprzedane polskim i zagranicznym inwestorom. W trakcie realizacji jest obecnie kompleks City Forum - kolejna inwestycja biurowa klasy A zlokalizowana w centrum Wrocławia, o łącznej powierzchni ok. 24 000 m2 GLA. W marcu 2019 r. pierwszy budynek realizowanego przez Archicom kompleksu otrzymał pozwolenie na użytkowanie, a jego komercjalizacja uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne przekroczyła 80%. W 2019 roku zawarto umowę współpracy z CBRE dotyczącą między innymi doradztwa przy sprzedaży budynku City Forum.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)