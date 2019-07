Sprzedaż Archicomu spadła o 10,3% r: r do 349 lokali w II kw. 2019 r.



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Archicom sprzedał 349 lokali w II kw. 2019 r., czyli o 10,3% mniej r/r, podała spółka. W I poł. 2019 r. sprzedaż sięgnęła 755 lokali, co oznacza wzrost o 16,9% r/r, podała spółka.

"Sprzedaż Grupy Archicom w II kwartale 2019 roku wyniosła 349 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku (389 lokali), zmalała o 10,3%. W całym I półroczu 2019 Grupa Archicom sprzedała 755 lokali, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 2018 roku (646 lokali) oznacza wzrost 16,9%" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie podano, że Grupa Archicom w II kwartale 2019 r. zawarła 730 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali, co oznacza wzrost o 201,7% r/r. W całym I półroczu 2019 roku liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 887 sztuk, co oznacza wzrost o 88,7% r/r.

"To kolejny kwartał, po którym z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Tempo sprzedaży i liczba dotychczas podpisanych aktów notarialnych jest zgodna z naszymi celami na ten rok. Osiągnięte wyniki to kolejny dowód, że rynek od strony popytowej cały czas jest stabilny, a największym wyzwaniem jest w tej chwili przygotowanie wartościowego produktu, który z jednej strony będzie spełniał oczekiwania klientów, a z drugiej będzie opłacalny ekonomicznie. Naszym priorytetem jest posiadanie zdywersyfikowanej oferty, którą stale uzupełniamy tak, żeby zapewnić klientom komfort przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania na jednej z naszych inwestycji. Konsekwentnie poszukujemy też nowych gruntów, które w przyszłości umożliwią nam realizację kolejnych projektów spełniających oczekiwania mieszkańców" - skomentował prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)