Globalworth Poland RE złożył wniosek do KNF o zniesienie dematerializacji akcji



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 442 757 383 akcjom spółki, podał Globalworth.

Na początku lipca 2019 r. Globalworth Poland Real Estate podjął uchwałę dotyczącą emisji na rzecz Globalworth Holding B.V. 309 348 725 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,6 euro za akcję i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 494,957 mln euro. Zapłata za akcje została wykonana poprzez potrącenie z roszczeniem z tytułu zobowiązań spółki przejętych przez Globalworth Holding. W związku z planowanym wycofaniem akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcje nowej emisji nie podlegają dematerializacji oraz spółka nie zamierza ubiegać się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu i notowań na rynku regulowanym, podano wtedy.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)