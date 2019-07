Akcje Deutsche Banku rosną o 4 proc., po tym jak niemiecki pożyczkodawca ogłosił w weekend program masowej restrukturyzacji, w ramach którego do 2022 r. ma zamiar zwolnić 18 tys. pracowników na całym świecie.

Bank ogłosił także zamiar wycofania się z handlu i sprzedaży na globalnym rynku akcji oraz zamknięcie większości oddziałów inwestycyjnych w regionie Azji i Pacyfiku. Deutsche Bank zapowiedział, że w 2019 i 2020 r. nie będzie wypłacał dywidendy, ale zapowiedziany plan restrukturyzacyjny ma za zadanie przywrócić rentowność banku.

Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -0,05 proc. do -0,12 proc.

Na giełdach w Azji Nikkei spadł o 0,98 proc., a w Chinach SCI poszedł w dół o 2,32 proc.

Dolar osłabia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 97,24 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,06 proc. do 1,1233.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,1 proc. do 108,36.

Kurs funta zwyżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,2536.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,03 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 17 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -22 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,37 proc.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 0,6 proc. do 57,86 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 0,64 proc. do 64,63 USD/b.

PREZYDENT TURCJI ZWOLNIŁ PREZESA BANKU CENTRALNEGO

Kurs liry spada o 1,95 proc. wobec dolara do 5,738, po tym jak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w sobotę decyzję o zwolnieniu prezesa banku centralnego Turcji (CBT) Murata Cetinkaya.

Jego następcą ma zostać dotychczasowy zastępca Murat Uysal. Według źródeł agencji Bloomberga Erdogan miał powiedzieć posłom swojej partii AKP po ogłoszeniu decyzji, że muszą stanąć za jego przekonaniem, że wysokie stopy procentowe powodują inflację.

Erdogan zagroził również konsekwencjami dla każdego, kto sprzeciwia się polityce gospodarczej rządu.

"Nagłym zwolnieniem Cetinkayi, Erdogan przypomniał wszystkim, kto odpowiada za politykę pieniężną” - powiedział Piotr Matys, londyński strateg w Rabobank.

TARCIA NA LINII JAPONIA-KOREA POŁUDNIOWA

Indeksy na azjatyckich giełdach poszły w dół w reakcji na wzrost napięcia dyplomatycznego między Japonią a Koreą Płd.

Południowokoreański prezydent Mun Dze In zaapelował w poniedziałek do rządu Japonii, aby zniósł wprowadzone niedawno restrykcje dotyczące eksportu do Korei Płd. Określił je jako motywowaną politycznie próbę ograniczania handlu między podmiotami prywatnymi.

W czwartek Japonia wprowadziła ograniczenia w eksporcie z Japonii do Korei Płd. trzech rodzajów materiałów, używanych do budowy układów scalonych i wyświetlaczy m.in. przez południowokoreańskie firmy Samsung, LG czy SK.

Władze Japonii uzasadniały wprowadzenie ograniczeń "znaczącym pogorszeniem relacji wzajemnego szacunku" pomiędzy krajami. Seul ocenia je jako „gospodarczy odwet” za działania południowokoreańskich władz w sporze związanym z historią japońskiej inwazji i okupacji Półwyspu Koreańskiego w latach 1910-1945.

NEGOCJACJE USA-CHINY: BEZ POŚPIECHU

Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow powiedział w piątek, że przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin rozmawiali telefonicznie z wicepremierem Chin Liu He. Kudlow dodał, że planowane są dalsze rozmowy, ale nie podał szczegółów.

Według Kudlowa spotkanie twarzą w twarz ma nastąpić "w pewnym momencie w niedalekiej przyszłości".

"Nie ma ustalonego harmonogramu, istotne jest, że jeśli chcemy jakości, nie może być pośpiechu" - dodał doradca Białego Domu.

IRAN WZBOGACA URAN

Prezydent Trump ostrzegł Iran przed konsekwencjami decyzji o wznowieniu wzbogacania uranu. Występując na konferencji prasowej w Morristown (New Jersey), Trump powiedział, że wbrew ambicjom Iranu, państwo to "nigdy nie będzie mieć broni jądrowej".

"Chcieliby bardzo, a sposób, w jaki do tego dążą, wskazuje, iż myślą, że automatycznie nabędą prawa, by dysponować potencjałem nuklearnym" - powiedział Trump, dodając, że "Iran zrobił już wiele złego".

W niedzielę rzecznik irańskiego rządu Ali Rabiei ogłosił, że Iran rozpoczyna w niedzielę wzbogacanie uranu powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym. Wiceprezydent Iranu Eshaq Jahangiri powiedział w poniedziałek, że "USA uniemożliwiły obywatelom Iranu czerpać korzyści z układu nuklearnego".

POWELL BĘDZIE ZEZNAWAŁ PRZED KONGRESEM

W tym tygodniu nastąpią przesłuchania prezesa Fedu Jerome'a Powella w Kongresie. W środę Powell będzie zeznawał przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów, a w czwartek przed komisją bankową Kongresu.

"Zeznania będą kluczowe pod względem tego jak Fed widzi ewolucję amerykańskiej gospodarki" - powiedziała Anne Anderson, dyrektorka w UBS Asset Management.

W środę planowana jest publikacja "minutek" z ostatniego posiedzenia FOMC, a w czwartek i piątek opublikowane zostaną dane o czerwcowej inflacji w USA.

Także w czwartek poznamy zapiski z czerwcowego posiedzenia EBC dot. polityki monetarnej.

Rynki obawiają się po piątkowym raporcie z amerykańskiego rynku pracy, że wyceny dot. implikowanego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych były zbyt optymistyczne.

"Nadal jest prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy, ale szanse na to nieco się zmniejszyły (…) Cięcie stóp o 50 pb powinno być w tym momencie wykluczone z wycen” - powiedział Scott Brown, główny ekonomista Raymond James w St. Petersburgu na Florydzie.

Indeksy w Europie - godz. 10.25