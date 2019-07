Mostostal Zabrze ma zlecenie offshore od MH Wirth warte szac. 19,7 mln zł netto



Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe podpisał kolejne umowy z norweską MH Wirth na dostawy konstrukcji stalowych dla projektów AWILCO i AWILCO II o szacunkowej wartości 5,2 mln USD netto (ok. 19,7 mln zł), podał Mostostal. Kontrakty offshorowe obejmują zakup materiałów, prefabrykację konstrukcji stalowych wraz z ocynkowaniem i próbnym montażem.

"Kontrakty z MH Wirth obejmują realizację bardzo skomplikowanych projektów, wymagających skoordynowania wielu elementów, aby przyszły proces wydobywczy mógł przebiegać bez zakłóceń. Mostostal Zabrze ma ogromne doświadczenie w tego typu projektach. Wieloletnie relacje z MH Wirth pokazują, że spełniamy najwyższe standardy współpracy z globalnymi dostawcami rozwiązań dla sektora wydobywczego. Od dłuższego czasu obserwujemy powrót inwestycji na rynku konstrukcji offshorowych. Liczymy więc, że podobnych zamówień będzie przybywać" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

W ostatnich 17 latach Mostostal Zabrze dostarczył konstrukcje dla 22 wież wiertniczych na całym świecie w ramach projektów realizowanych przez największe koncerny wydobywcze. W tym czasie spółka zrealizowała dostawy dla takich projektów jak: Azeri (4 sztuki), Seadrill (2 sztuki), Petrorig (3 sztuki), Seadrill (1 sztuka), Cop & Dalian (2 sztuki), Sevan (2 sztuki), Guarapari (1 sztuka), DRU 7 + Cobalt (2 sztuki), Mariner (1 sztuka) oraz DRU2, CDC6, BT4000 (3 sztuki), West White Rose (1 wieża), P&A Mast (dwusegmentowa wieża wiertnicza, składana z zastosowaniem systemów hydraulicznych), przypomniano w materiale.

W 2016 r. Mostostal Zabrze nadzorował również montaż wieży na morskiej platformie wiertniczej. Było to nowe wyzwanie dla firmy, związane z instalacją kilkusettonowej konstrukcji, która wymagała dużego reżimu technologicznego. Poza prefabrykacją konstrukcji stalowych wież, grupa posiada również referencje w zakresie projektowania wież wiertniczych zrealizowane przez Mostostal Zabrze Biprohut S.A. Proces projektowy obejmował wykonanie dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej, dodano.

"Projekty związane z budową wież wiertniczych to nie tylko dostawy konstrukcji stalowych, rur czy blach pod zabudowę, ale także tworzenie dokumentacji wykonawczej. Z każdym kolejnym projektem udowadniamy, że jesteśmy firmą z solidnym zapleczem technicznym i kadrowym, dzięki czemu zdobywamy referencje od najbardziej wymagających klientów. Ponadto pracujemy nad ciągłym poszerzaniem kompetencji w tym obszarze" - wskazał prezes.

"Część projektów wymagała konsultacji wraz ze sporządzeniem opracowań technicznych ze specjalistycznymi jednostkami, tj. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Jest to niewątpliwie dodatkowy atut przekładający się na jakość wykonywanych projektów, a tym samym zwiększający konkurencyjność naszej firmy na rynku offshorowym" - podsumował Pietyszuk.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)