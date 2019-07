CCC ogłasza squeeze out pozostałych 9,98% akcji Gino Rossi po 0,55 zł: szt.



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - CCC ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący.

"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 17 049 585 akcji, stanowiących ok. 9,98% kapitału zakładowego spółki i uprawiających do wykonywania 17 049 585 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących ok. 9,98% ogólnej liczby głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.

CCC posiada bezpośrednio 153 783 510 akcji, stanowiących ok. 90,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu to 9 lipca 2019 r.; dzień wykupu - 12 lipca 2019 r., podano także.

W związku z planowanym wykupem GPW zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami spółki Gino Rossi z dniem 9 lipca.

W lutym br. w wyniku wezwania ogłoszonego przez CCC, których przedmiotem było 50 333 095 akcji spółki Gino Rossi zawarto transakcje na 33 283 510 akcji. 7 grudnia ub. roku CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

