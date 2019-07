"Po dwóch latach silnego wzrostu, światowa gospodarka znów znajduje się w impasie, podobnie jak w latach 2015-2016. Euler Hermes przewiduje, że światowa gospodarka urośnie o 2,7% w latach 2019 i 2020" - czytamy w komunikacie.



Ponadto, biorąc pod uwagę panującą obecnie na świecie niepewność oraz fakt, że dług publiczny USA stanie się w czwartym kwartale 2020 źródłem niestabilności, amerykańska gospodarka urośnie według prognoz o 2,5% r/r w 2019 i o 1,7% w 2020. Gospodarka Chin spowolni natomiast do odpowiednio +6,3% oraz +6,2%. W strefie euro również zostanie odnotowane poważne spowolnienie: +1,2% w roku 2019 i 2020, w porównaniu z +1,9% w 2018, podano także.



Analitycy Euler Hermes są przekonani, że nadmiar taniego pieniądza może prowadzić do recesji.



"Na chwilę obecną mamy w szczególności do czynienia z rozdźwiękiem między czynnikami fundamentalnymi, a rynkiem kapitałowym, który w przyszłości może doprowadzić do niestabilności. Kolejna recesja, prawdopodobnie płytsza i krótsza niż poprzednia, będzie testem zdolności spółek i potęg gospodarczych do podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim momencie, ponieważ tradycyjne narzędzia polityczne i siła współpracy międzynarodowej ulegną osłabieniu" - czytamy dalej.

"W roku 2019 i 2020 zostanie również odnotowany siedmioprocentowy wzrost liczby niewypłacalności, w tym znaczny ich wzrost w Azji (+15% w 2019), odbicie w Europie (+3%) i stopniowe odwrócenie trendu w USA do 2020. W siedmiu na dziesięć krajów odnotowany zostanie wzrost niewypłacalności spółek w 2019, a w co drugim rok 2019 zakończy się większą liczbą niewypłacalności niż miało to miejsce rocznie przed globalnym kryzysem z lat 2008-2009" - prognozują analitycy.



Euler Hermes działa na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności.

