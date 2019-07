Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki, po 25,17 zł za sztukę, podał wzywający.



"Przedmiotem wezwania jest 23 519 515 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, wyemitowanych przez Pfleiderer Group S.A. [...] będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.



W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 36,35% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza uzyskać łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.



Wzywający zamierza nabyć akcje w wezwaniu, pod warunkiem, że co najmniej 16 868 046 akcji, tj. co najmniej, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 26,07% ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu.



"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 25,17 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.



Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 1-16 sierpnia br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 20 sierpnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 21 sierpnia.



Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.



Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest Rathcoole S.a r.l., a podmiotem pośrednio dominującym wobec wzywającego jest Raheny S.a r.l. Raheny S.a r.l. jest spółką specjalnego przeznaczenia pośrednio kontrolowaną przez fundusze zarządzane przez Strategic Value Partners LLC i jej podmioty zależne.



Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.



(ISBnews)