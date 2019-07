PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym od firmy Wellesley Petroleum, podała spółka. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

"Umowa obejmuje zakup 20% udziałów w licencjach PL636 i PL636B ("Licencje") od Wellesley Petroleum AS, zawierających złoże Duva. Operatorem złoża jest Neptune Energy Norge, który posiada 30% udziałów. Pozostali partnerzy to Idemitsu Petroleum Norge (30%) oraz Pandion Energy (20%). Strony objęły wartość transakcji tajemnicą handlową" - czytamy w komunikacie.

Duva jest złożem gazowo-ropnym zlokalizowanym na Morzu Północnym, w odległości 6 km od złoża Gjøa, którego operatorem jest Neptune Energy Norge.

"Jesteśmy skoncentrowani na realizacji strategii związanej ze zwiększeniem wydobycia w Norwegii, dlatego konsekwentnie budujemy nasz portfel udziałów w tamtejszych koncesjach. Złoże Duva jest jednym z najbardziej rozwojowych projektów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Odznacza się wyjątkowo dobrą jakością skał zbiornikowych. Zasobność złoża oraz bliskość istniejącej infrastruktury obniżają koszt zagospodarowania i produkcji. Szacujemy, że średnie wydobycie gazu ziemnego przez PGNiG ze złoża Duva przez pierwsze pięć lat działania gazociągu Baltic Pipe w latach 2023-2028 wyniesie 0,13 mld m3 rocznie" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego, zasobność złoża wynosi 88 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 mld m3 gazu ziemnego), podała spółka.

"Po doprowadzeniu do fazy zagospodarowania złoża postanowiliśmy skupić się na naszej podstawowej działalności - poszukiwaniu - i wrócić do rozwoju innego ważnego dla nas projektu na złożu Grosbeak. PL636 była pierwszą koncesją Wellesley na norweskim szelfie i jesteśmy dumni z naszego udziału w poszukiwaniu, odkryciu i zaplanowaniu jej eksploatacji. Uznaliśmy, że na etapie bliskim rozpoczęcia produkcji to PGNiG będzie najlepszym nowym właścicielem udziałów w koncesji. Wierzę, że ich bogate doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju złoża Duva. Życzę powodzenia PGNiG i innym partnerom na tym złożu w doprowadzeniu go do fazy produkcyjnej. Dziękuję zespołowi PGNiG za współpracę przy tej transakcji i mam nadzieję na współpracę w przyszłości. Jesteśmy pewni, że Norweski Szelf Kontynentalny ma w sobie potencjał do kolejnych wysokiej jakości komercyjnych odkryć w kolejnych latach" - powiedział prezes Grupy Wellesley Chris Elliott, cytowany w komunikacie.

Spółka przypomniała, że poprzednie akwizycje PGNiG Upstream Norway to nabycie 42,4% udziałów w złożu Tommeliten Alpha w 2018 roku oraz 22,2% udziałów w złożu King Lear w czerwcu 2019 roku.

"Po sfinalizowaniu transakcji związanej ze złożem Duva spółka posiadać będzie udziały w 27 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie jest operatorem na czterech z nich" - podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)