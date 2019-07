Złoże Duva jest złożem gazowo-ropnym odkrytym w 2016 roku. Leży w obrębie koncesji PL636 i PL636B na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od miasta Bergen. PGNiG podkreśliło, że według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego zasobność złoża wynosi 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego.

W czerwcu 2019 r. norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaakceptowało plan zagospodarowania złoża. Zostaną na nim wykonane trzy odwierty eksploatacyjne – dwa z nich będą produkowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. Plan zagospodarowania umożliwia wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy.

Po rozpoczęciu eksploatacji, planowanego na przełom 2020 i 2021 r., maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. boe. Operatorem koncesji jest firma Neptune Energy Norge, która ma 30 proc. udziałów. Pozostałymi udziałowcami, poza PGNiG Upstream Norway, są firmy Idemitsu Petroleum Norge i Pandion Energy.

"Jesteśmy skoncentrowani na realizacji strategii związanej ze zwiększeniem wydobycia w Norwegii, dlatego konsekwentnie budujemy nasz portfel udziałów w tamtejszych koncesjach" - podkreślił prezes PGNiG Piotr Woźniak. W jego ocenie, złoże Duva jest jednym z najbardziej rozwojowych projektów na norweskim szelfie.

"Odznacza się wyjątkowo dobrą jakością skał zbiornikowych. Zasobność złoża oraz bliskość istniejącej infrastruktury obniżają koszt zagospodarowania i produkcji. Szacujemy, że średnie wydobycie gazu ziemnego przez PGNiG ze złoża Duva przez pierwsze pięć lat działania gazociągu Baltic Pipe w latach 2023-2028 wyniesie 0,13 mld m sześc. rocznie" – dodał Woźniak.

Prezes grupy Wellesley Chris Elliott oświadczył, że firma, po doprowadzeniu do fazy zagospodarowania złoża, postanowiła skupić się na podstawowej działalności, czyli poszukiwaniach. "Uznaliśmy, że na etapie bliskim rozpoczęcia produkcji to PGNiG będzie najlepszym nowym właścicielem udziałów w koncesji. Wierzę, że ich bogate doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju złoża Duva" - dodał Elliott. Jego zdaniem Norweski Szelf Kontynentalny ma potencjał do kolejnych wysokiej jakości komercyjnych odkryć w kolejnych latach.

Poprzednie akwizycje PGNiG Upstream Norway to nabycie 42,4 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha w 2018 r. oraz 22,2 proc. udziałów w złożu King Lear w czerwcu br. Po sfinalizowaniu transakcji związanej ze złożem Duva PGNiG będzie miało udziały w 27 koncesjach na norweskim szelfie. Spółka jest operatorem na czterech z nich.

>>> Czytaj też: Rośnie pozycja polskiego eksportu na arenie międzynarodowej. Sprzedajemy coraz więcej do krajów spoza UE