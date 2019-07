Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 spadł o 0,07 proc. do poziomu 2.315,36 pkt., WIG zwyżkował o 0,03 proc. do 60.378,00 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,1 proc. do 4.109,56 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,6 proc. do 11.938,19 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 622 mln zł, z czego 535 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Piątkowe notowania WIG20 rozpoczął 5 pkt. nad kreską. Do około godz. 11.30 indeks utrzymywał się nad kursem odniesienia i poruszał się w przedziale 2.318 - 2.324 pkt., jednak w drugiej połowie sesji oscylował wokół 2.317 pkt. Finalnie WIG20 zakończył piątkową sesję na poziomie 2.315 pkt.

Na światowych giełdach przeważają wzrosty. W momencie zamknięcia sesji na GPW S&P 500 zyskiwał 0,15 proc., Dow Jones szedł w górę o 0,4 proc. Oba indeksy znajdowały się na swoich historycznych szczytach.

Około godz. 17.00 CAC 40 zyskiwał 0,2 proc., FTSE 100 zniżkował o 0,15 proc., NIKKEI zyskiwał 0,2 proc., Hang Seng rósł o 0,15 proc., a DAX pozostawał bez większych zmian.

Wśród spółek WIG20 najmocniej wzrosły w piątek notowania PGNiG - o 3,1 proc., oraz Play - o 2,3 proc.

Zarząd PGNiG Upstream Norway zawarł umowę zakupu 20 proc. udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym na koncesjach PL636 i PL636B od firmy Wellesley Petroleum. Jak poinformowała grupa w komunikacie wartość transakcji objęta jest tajemnicą handlową. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

W piątek przed południem agencja Bloomberg poinformowała, że kurs PGNiG rośnie po podwyższeniu przez Citi do "neutralnie" rekomendacji dla PGNiG. Zdaniem Citi korekta ceny akcji spółki od początku roku uwzględnia już oczekiwane pogorszenie na rynku gazu.

Najmocniej zniżkowały w piątek kursy Orange - o 2,7 proc, oraz Santander - o 2,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wyróżniły się notowania: Pfleiderera - wzrost kursu o ponad 31 proc., Celon Pharmy - w górę o 5,2 proc., oraz Ambry - w górę o 3,6 proc.

Volantis Bidco, podmiot pośrednio kontrolowany przez Strategic Value Partners, wezwał do sprzedaży 23.519.515 akcji Pfleiderer Group po cenie 25,17 zł za walor - podał po czwartkowej sesji pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Akcje te stanowią 36,4 proc. wszystkich papierów spółki.

W pierwszych minutach piątkowego handlu kurs spółki wzrósł o ponad 27 proc., a notowania zakończył z ceną 26,1 zł za akcję.

Analitycy DM Millennium w raporcie z 12 lipca rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Ambry od zalecenia "kupuj" z ceną docelową na poziomie 23,9 zł. Raport wydano przy kursie Ambry na poziomie 15,7 zł. Na piątkowym zamknięciu kurs spółki wyniósł 16,05 zł.

Kurs Trakcji stracił ponad 11 proc. W trakcie piątkowej sesji spółka podała, że 9 sierpnia walne zgromadzenie zdecyduje o emisji do 10.279.909 akcji serii B oraz emisji akcji serii C.

Zarząd proporcjonalnie zaoferuje akcje nowych emisji akcjonariuszom spółki, którzy w dniu rejestracji uczestnictwa na NWZ będą posiadać ponad 0,5 proc. akcji spółki oraz inwestorowi strategicznemu.

Kurs akcji Oponeo spadł o 7 proc.