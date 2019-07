J.W. Construction rozpoczyna sprzedaż na Osiedlu Gościnnym w Poznaniu



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding rozpoczyna sprzedaż mieszkań na Osiedlu Gościnnym, zlokalizowanym na przedmieściu Poznania, podała spółka.

Osiedle powstaje u zbiegu ulic Poznańskiej i Malwowej w Skórzewie, na przedmieściach Poznania, od zachodniej strony miasta, poinformowano.

W kompleksie dziesięciu pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych o wysokim standardzie, powstanie 258 lokali, o powierzchni od 29 do 105 m2. Mieszkania na tzw. wysokim parterze będą miały duże ogródki, a te na piętrach - loggie, balkony lub tarasy. W podziemnej hali garażowej będzie 306 miejsc postojowych, podano także.

"Wprowadzamy do sprzedaży kolejną inwestycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Jej kluczowym atutem jest położenie obok rezerwatu przyrody, Wielkopolskiego Parku Narodowego, który niewątpliwie wpływa na piękno tego regionu, a mieszkańcom pozwoli zasmakować prawdziwej natury. Wśród walorów lokalizacji warto wymienić szybki dojazd do centrum Poznania, a także fakt, iż okolica jest praktycznie samowystarczalna dzięki bogatej infrastrukturze z bogatym zapleczem handlowo-usługowym (w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Mallwowa), z dostępem do wielu obiektów rekreacyjnych i sportowych. To dobra lokalizacja także dla tych, którzy dużo podróżują, bo na lotnisko Ławica czy do autostrady A2 Berlin-Warszawa można dojechać w niecałe 10 minut" - powiedziała członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 404 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)