"Łącznie mamy już złożonych ponad 3 mln wniosków, jeśli chodzi o programy realizowane od 1 lipca. (…) Zainteresowanie jest bardzo duże" – powiedział.

Dodał, że w woj. śląskim złożono ponad 287 tys. wniosków o 500 plus i 167 tys. o "Dobry start". "Śląsk jest regionem, który przoduje, jeśli chodzi o składanie wniosków drogą elektroniczną. Z tego bardzo się cieszymy, bo z jednej strony ułatwia to pracę, a z drugiej zapewnia szybszą wypłatę świadczeń" – powiedział Szwed.

Wiceminister w poniedziałek odwiedził Skoczów na Śląsku Cieszyńskim, gdzie interesował się realizacją wypłat z obu programów rządowych. "Na przykładzie tego miasta można powiedzieć, że program jest dobrze realizowany" – dodał.

Dyrektor skoczowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Edyta Godziek powiedziała, że pierwsze pieniądze z programu "Rodzina 500 plus" trafiły już na konta mieszkańców. Lada dzień popłyną także fundusze z "Dobrego startu".

Urzędnicy spodziewają się, że 1 sierpnia napłynie sporo wniosków tradycyjną drogą – na papierze.

"Część osób, która korzysta z tej formy pomocy po raz pierwszy, nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie. Dlatego uruchomimy trzy punkty przyjęć, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to również czwarty" – powiedziała Godziek.

Skoczów liczy 26 tys. mieszkańców. Świadczenie 500 plus przysługiwało dotychczas ok. 3,2 tys. dzieci. Obecnie liczba ta wzrośnie do ok. 5,5 tys. Z programu "Dobry start" skorzystało w ub.r. 3,3 tys. dzieci. Do miejscowego ośrodka napłynęło już 1650 wniosków na 500 plus i 1020 w programie "Dobry start".

Rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę, ruszył 1 lipca. Od tego dnia wnioski można składać elektronicznie. Od 1 sierpnia będzie to możliwe także w formie tradycyjnej – papierowej. Z szacunków resortu rodziny wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci.

Świadczenie z programu "Dobry start" jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. Szacuje się, że w zbliżającym się roku szkolnym świadczenie trafi do 3,4 mln rodzin z dziećmi.

