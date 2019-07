Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wzrósł o 0,38 proc. do poziomu 2.324,21 pkt., WIG zwyżkował o 0,25 proc. do 60.527,98 pkt., sWIG80 spadł o 0,38 proc. do 11.893,09 pkt., a mWIG40 pozostał bez większych zmian (-0,02 proc.) na poziomie 4.108,62 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 586 mln zł, z czego 487 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania 3 pkt. nad kreską i w pierwszych 20 minutach handlu wzrósł do 2.334 pkt. Do około 10.20 indeks spadł do 2.320 pkt., by później do godziny 15.30 stopniowo rosnąć do poziomu 2.328 pkt. Następnie w ciągu 20 minut spadł do poziomu 2.317 pkt., po czym kurs lekko się odbił i zakończył sesję na poziomie 2.324 pkt.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial spadał o 0,01 proc. do 27.330 pkt., a S&P 500 szedł w górę o 0,05 proc. do 3.015 pkt. Około godz. 17.00 S&P 500 tracił 0,1 proc. CAC40 rósł o 0,25 proc., DAX szedł w górę o 0,5 proc., FTSE zyskiwał 0,4 proc.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej zyskał Cyfrowy Polsat - w górę o 2,1 proc.

W poniedziałek rzecznik spółki poinformowała o starcie nowej usługi – telewizji internetowej OTT, która umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych Cyfrowego Polsatu przez Internet od dowolnego dostawcy.

Najmocniej spadły notowania Tauronu - w dół o 1,3 proc.

"Podstawą prowadzenia rozmów na wszystkie zgłoszone przez załogę tematy jest kontynuowanie pracy przez wszystkich pracowników zakładów spółki" - oświadczył w poniedziałek zarząd firmy Tauron Wydobycie po spotkaniu z przedstawicielami załogi, podnoszącymi m.in. kwestie płacowe.

W miniony piątek górnicy z należącej do spółki Tauron Wydobycie kopalni Janina w Libiążu (Małopolskie) anonimowo przekazywali mediom informacje, że tego dnia poranna zmiana nie zjechała na dół do pracy. Spółka nie potwierdziła informacji o strajku; jej przedstawiciele podali natomiast, że w kopalni doszło do spotkania ze stroną społeczną - uczestniczyli w nim m.in. górnicy, którzy w tym dniu nie pracowali, bo mieli wolny dzień. Pracownicy zgłosili m.in. żądania płacowe, wyrażali też obawy o przyszłość przynoszącej straty kopalni Janina.

Ze spółek szerokiego rynku wyróżniły się spółki: Elektrobudowa - wzrost o 2,2 proc., Kania oraz Braster w górę o ponad 5 proc.

Elektrobudowa poinformowała, że ma umowę na dostawy rozdzielnic własnej produkcji i systemów: synchronizacji i alarmowego oraz wykonanie projektu obiektowego dla LondonEnergy – właściciela spalarni śmieci EcoPark w Londynie. Wartość umowy to ponad 3,4 mln euro, czyli 14 mln zł.

Notowania Asbisu poszły w dół o 1,8 proc.

Asbis w trakcie poniedziałkowej sesji poinformował, że walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o skupie do 500 tys. akcji własnych, na który spółka przeznaczy maksymalnie 300 tys. USD.

Atlantech, spółka zależna Asbisu, przejęła 100 proc. udziałów w białoruskiej spółce Avectis - poinformowała grupa w komunikacie. Cena udziałów wyniosła 1,17 mln rubli białoruskich, czyli 573,7 tys. USD.

Notowania Votum zyskały 0,5 proc. i znalazły się na najwyższym poziomie od stycznia 2017 roku - od początku roku zyskały 144 proc.

Kurs Stalproduktu spadł o 4,2 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od sierpnia 2014 roku – od początku roku akcje spółki straciły ok. 31 proc. (PAP Biznes)