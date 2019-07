Kurtyka przypomniał, że podczas ubiegłorocznego COP 24, które odbyło się w Katowicach, Polska zgłosiła trzy inicjatywy m.in. dotyczące rozwoju elektromobilności, sprawiedliwej transformacji i kwestii lasów.

"Jeśli chodzi elektromobilność, pod auspicjami premiera Mateusza Morawieckiego i w obecności sekretarza generalnego ONZ António Guterresa zbudowaliśmy największą na świecie koalicję państw popierających aktywny rozwój elektromobilności" - powiedział. Dodał, że do paktu należą 43 kraje i ponad połowa ludności świata oraz organizacje i firmy; do tej pory do paktu przystąpiło 1200 firm.

Jak zaznaczył, Global E-mobility Forum będzie pierwszym spotkaniem w Polsce dedykowanym elektromobilności realizowanej na taką skalę. Forum ma przyspieszyć - jak mówił - przepływ pomysłów i rozwiązań pomiędzy partnerami deklaracji „Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility”.

"Chcielibyśmy, żeby to było największe i najbardziej znaczące forum do dyskusji o elektromobilności, oparte o rosnącą rolę polskiego przemysłu, jeśli chodzi o rozwój elektromobilności" - powiedział.

Na pytanie o to, czy podczas wrześniowego forum zostanie ogłoszona lokalizacja pod budowę fabryki polskich samochodów elektrycznych, skoro już podano, że na przełomie 2022 i 2023 roku ruszyć ma masowa produkcja polskich e-samochodów, Kurtyka wyraził nadzieję, że tak, ale jak zaznaczył, "to należy do władz spółki ElectroMobility Poland odpowiedzialnej za projekt, lub nadzorującego ją ministerstwa energii".

W kwietniu br. prezes ElectroMobility Poland Piotr Zaremba zapowiedział, że "na przełomie 2022 i 2023 roku spółka ruszy z masową produkcją polskich samochodów elektrycznych, a jej budowa ma potrwać 2-3 lata". (EMP odpowiedzialna jest również za projekt pierwszego polskiego elektryka - dop. red.).

Wiceminister Kurtyka dodał natomiast, że "już dzisiaj Polska jest największym w Europie producentem i eksporterem autobusów elektrycznych". "Mamy świadomość, że to od transportu publicznego zaczyna się prawdziwa rewolucja elektromobilna" - wskazał. Podkreślił, że W Polsce produkujemy ogniwa, akumulatory litowo-jonowe, komponenty bateryjne oraz infrastrukturę ładowania. W ramach Forum zorganizowana zostanie także strefa pokazowa - będzie to ogólnodostępny dla zwiedzających obszar dla prezentacji najnowszych rozwiązań́ w zakresie elektromobilności.

Jak podkreślił wiceszef środowiska, elektromobilność wymaga promowania tej idei i taka promocja odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 września tego roku. "W organizacji forum wspiera nas Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które reprezentuje polską branżę elektromobilności" - dodał.

Obecny na konferencji dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur powiedział PAP, że "konieczne jest podjęcie przekrojowych działań do rozwoju zeroemisyjnych technologii w sektorze transportu". Dodał, że wrześniowe forum w Warszawie - to będzie pierwszy tej skali globalny workshop i przegląd najlepszych praktyk dla wszystkich interesariuszy rynku e-mobility.

"Zapowiadana formuła wydarzenia, w tym okrągły stół elektromobilności, liczne warsztaty i posiedzenia grup roboczych, w dużej części poświęcona zostanie zaprezentowaniu i omówieniu praktyk, które skutecznie sprzyjały rozwojowi elektromobilności na poszczególnych rynkach" - zaznaczył.

Według zapowiedzi prezydenta COP 24, Global e-Mobility Forum to także początek prac nad międzynarodową księgą dobrych praktyk elektromobilności, która ma zostać zaprezentowana podczas COP25 w Chile.

ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 roku. Jej akcjonariuszami są cztery koncerny energetyczne - PGE, Energa, Enea oraz Tauron, które mają po 25 proc. udziałów. Spółka jest jednym z elementów planu rozwój sektora elektromobilności uwzględniony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. plan Morawieckiego, który zakłada m.in. reindustrializację i rozwój innowacyjnych firm.

Plan zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych, zaś rozwój elektromobilności miałby pociągnąć za sobą rozwój innowacyjnego przemysłu i rozwój sieci elektroenergetycznych.

