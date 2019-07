Na spotkaniu, którego fragmenty pokazała telewizja Rossija 24, Putin powiedział, że kwestia "pełnowartościowego odbudowania" stosunków rosyjsko-ukraińskich jest dla Moskwy "nadzwyczaj ważna". Zapowiedział, że Rosja będzie współpracować z "każdą siłą polityczną", w tym z kierowanym przez Medwedczuka ugrupowaniem Platforma Opozycyjna – Za Życie, nad odbudowaniem "pełnoformatowych stosunków między Rosją i Ukrainą".

Rosyjski przywódca nawiązał do wcześniejszej wizyty Medwedczuka w Rosji z 10 lipca, gdy wraz z innym ukraińskim politykiem, Jurijem Bojką, spotkał się on z premierem Dmitrijem Miedwiediewem. "Wszystko, o czym pan rozmawiał z premierem rządu Rosji, przedstawicielami resortów gospodarki i energetyki, jest całkowicie możliwe do zrealizowania" - zapewnił Putin.

Na spotkaniu 10 lipca Miedwiediew proponował, by po wyborach na Ukrainie powrócić do kwestii gazowych pomiędzy oboma krajami. Wymienił możliwość utworzenia rosyjsko-ukraińskiego konsorcjum, które zarządzałoby rurociągami na terytorium Ukrainy, i zauważył, że odbiorcy gazu na Ukrainie "płacą o 25 procent więcej, niż mogliby płacić".

Putin w czwartek powtórzył stanowisko wyrażane przez Rosję, zgodnie z którym uregulowanie konfliktu w Donbasie wymaga bezpośrednich rozmów władz w Kijowie z przedstawicielami tzw. republik ludowych, donieckiej i ługańskiej. Ocenił, że żaden konflikt w historii współczesnej nie został rozwiązany bez podjęcia bezpośrednich rozmów pomiędzy stronami konfliktu. "Republiki ludowe" to struktury powołane przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, gdzie od 2014 roku trwa konflikt zbrojny. Rosja zaprzecza, by była stroną tego konfliktu.

Dzień wcześniej, w środę, prezydent Rosji wydał dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania obywatelstwa Rosji przez mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Dokument rozszerza zakres dekretu podpisanego w kwietniu, który przyznawał możliwość szybszego uzyskania paszportu Rosji mieszkańcom terytoriów kontrolowanych przez separatystów. Teraz o paszporty rosyjskie będą mogli ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieszkali w Donbasie także w rejonach będących pod kontrolą ukraińskich władz centralnych.

Bojko i Medwedczuk odwiedzili Rosję także w okresie przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie w marcu br. Wtedy spotkali się z Miedwiediewem, nie informowano, czy odbyło się też spotkanie z Putinem. W rozmowach uczestniczył wówczas szef Gazpromu Aleksiej Miller. Komentatorzy oceniali wtedy, że spotkanie było sygnałem ze strony Rosji, iż to właśnie startujący w wyborach prezydenckich Bojko może uzyskać od niej korzystne porozumienia gospodarcze.

