"Oczywiście chcielibyśmy mieć do czynienia z możliwie najłagodniejszym procesem. Nie chcielibyśmy, by doszło do zaburzeń w handlu Zjednoczonego Królestwa z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to 47 proc. brytyjskiego handlu" - powiedział dziennikarzom w Genewie rzecznik WTO Keith Rockwell.

"Nie chcemy pojawienia się jakichkolwiek dodatkowych przeszkód dla wymiany handlowej" - zaznaczył rzecznik.

Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson został ogłoszony we wtorek nowym liderem Partii Konserwatywnej, pokonując w wyborach obecnego szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta. W środę polityk obejmie także urząd premiera w miejsce ustępującej Theresy May. (PAP)