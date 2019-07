Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Infoscan ma rekomendację Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) na projekt w ramach "Polskie Mosty Technologiczne" dotyczący dofinansowania w wysokości do 33,78 tys. euro, na rynek Norwegii, Rosji i Ukrainy, podała spółka.



"Łączna wartość dofinansowania ma wynieść do 33 784,3 euro, ze względu na zasady przyznawania pomocy de minimis obowiązujące spółkę. Pozyskane środki będą wykorzystane na stworzenie oraz wdrożenie strategii wejścia na ww. rynki. Łączna szacowana wartość kosztów związanych z przygotowaniami do wejścia oraz z wejściem na ww. rynki wyniesie około 200 tys. zł" - czytamy w komunikacie.



Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.



