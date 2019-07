Koncepcję programową rozbudowy drogi krajowej nr 62 wykona spółka Egis Poland. Wartość podpisanej w tej sprawie umowy to 3,6 mln zł.

W zawarciu umowy na opracowanie dokumentu uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, p.o. dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w (GDDKiA) Warszawie Jarosław Wąsowski oraz członek zarządu Egis Poland Kinga Majewska.

„Można powiedzieć, że rozpoczynamy etap przebudowy, rozbudowy drogi krajowej nr 62 od granic miasta Płocka do Wyszogrodu. To bardzo ważna inwestycja dla Płocka i regionu, dotycząca ważnej drogi, traktu komunikacyjnego łączącego Płock z Warszawą” – powiedział wicewojewoda mazowiecki.

Jak podkreślił, w ramach modernizacji drogi krajowej nr 62 planowana jest m.in. „poprawa warunków technicznych trasy, a więc poprawa bezpieczeństwa, komfortu i szybkości podróży między Płockiem a Warszawą”.

Szef oddziału warszawskiego GDDKiA wyjaśnił, że planowana inwestycja na odcinku Płock-Wyszogród to część drogi krajowej nr 62 o długości ok. 30 km, a realizacja prac umożliwi m.in. dostosowanie nośności trasy do 11,5 ton nacisku na oś. „Prace nad koncepcją programowa mają trwać rok, a ich zwieńczeniem będzie decyzja środowiskowa. Pozwoli ona na realizację kolejnego etapu zadania, czyli przejście do samej budowy. Zakładamy, że ta budowa zakończy się w roku 2024” – zapowiedział Wąsowski.

Dodał, iż przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock-Wyszogród, w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie obejmowała przebudowę skrzyżowań, zatok autobusowych i ciągów dla pieszych i rowerów.

Wąsowski uściślił, że koncepcja programowa, którą wykona dla inwestycji Egis Poland, „to wstępne założenia i rozwiązania techniczne oraz oszacowanie kosztów przedsięwzięcia”. „Plan finansowania zadania to środki budżetowe” – wyjaśnił. „Na pewno będzie to powyżej 100 mln zł” - przyznał dopytywany o skalę inwestycji.

Szef oddziału warszawskiego GDDKiA zaznaczył, że w przypadku planów modernizacji odcinka drogi krajowej nr 62 znajdującego się w granicach miasta Płocka „jest uzgodniony program inwestycji”. „Po uzyskaniu środków finansowych będziemy ogłaszali postępowanie na to zadanie w granicach miasta” – zapowiedział.

Jak dodał Wąsowski, GDDKiA będzie dążyła do tego, aby przebudowę obu odcinków trasy „zgrać czasowo”, przy czym prace w części położonej w granicach Płocka ruszyłyby jako pierwsze. (PAP)