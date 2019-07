Hawe Telekom wprowadza ofertę z zakresu Smart City, liczy na wzrost przychodów



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Hawe Telekom wprowadza na rynek ofertę z zakresu rozwiązań Smart City, w tym celu zbudowano dedykowane centrum kompetencyjne, podała spółka. W opinii zarządu Hawe Telekom, nowa oferta handlowa pozwoli na zwiększenie przychodów i rozwój kompetencji.

"Spółka bazując na posiadanej sieci światłowodowej, zaproponuje swoim klientom i partnerom, także lokalnym, nowe usługi bazujące na rozwiązaniach Smart City. Szefem nowego centrum kompetencyjnego został Jarosław Staręga, który od wielu lat realizuje projekty z zakresu Smart City, a także posiada wykształcenie i wiedzę zdobytą przy realizacji projektów telekomunikacyjnych. Hawe Telekom planuje pozyskanie pierwszych kontraktów w perspektywie 6 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Hawe Telekom kieruje swoją ofertę zarówno do jednostek samorządowych, jak i instytucji publicznych oraz sektora prywatnego. Spółka planuje brać udział w projektach dotyczących między innymi budowy sieci szerokopasmowych dla obszarów miejskich obejmujących wykorzystanie łączy światłowodowych, a także punktów dostępowych publicznego WiFi, IoT, które docelowo będą wykorzystane w budowie sieci 5G w Polsce. Oferta obejmuje także projektowanie, dostawę oraz instalację nowoczesnych systemów nadzoru wizyjnego w obszarach miejskich, dużych terenach gospodarczych np. galeriach handlowych, dostarczanie systemów inteligentnego oświetlenia miejskiego, systemów sterowania ruchem drogowym oraz zarządzania transportem publicznym, podano również.

"Smart City jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków rozwiązań i usług. W dobie zanieczyszczenia środowiska, zwiększającego się ciągle ruchu pojazdów oraz zwiększania się liczby ludności zamieszkującej w miastach nowoczesne technologie będą nieodzownym elementem mającym na celu poprawę jakości życia w miastach. Wprowadzenie oferty Smart City to z jednej strony sposób na zwiększenie przychodów spółki, a z drugiej - na dynamiczny rozwój technologiczny. Bazując na naszej sieci światłowodowej, możemy zaproponować naszym klientom i partnerom, także tym lokalnym, nowe usługi. Jednym z wielu atutów naszej propozycji jest długoletnie doświadczenie i unikalne kompetencje osób tworzących ten dział (Projekty ITS Lublin, ITS Legnica, utrzymanie ITS Tristar w Trójmieście i inne). Planujemy pozyskanie pierwszych kontraktów w perspektywie 6 najbliższych miesięcy" - skomentował wiceprezes Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.

"Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, jakie niewątpliwie posiada Hawe Telekom, będzie wartością dodaną przy tworzeniu systemów Smart City na płaszczyźnie komunikacyjnej. Na początku będziemy występować jako lider w tych postępowaniach wspierających rozwój Smart City, w których spółka się specjalizuje, czyli sieci oraz telekomunikacja. Projekty, które nie są domeną firmy w danym momencie bądź firma nie posiada referencji, będą wspierane przez partnerów konsorcjum lub podwykonawców. Planujemy także wprowadzenie na polski rynek nowych technologicznych dostawców" - dodał dyrektor działu Smart City Hawe Telekom Jarosław Staręga.

Oferta Hawe Telekom z zakresu Smart City obejmuje profesjonalne doradztwo techniczne, wykonywanie projektów technicznych, dostawę sprzętu renomowanych firm, wdrożenie kompletnych systemów "pod klucz", szkolenia a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wskazano.

Jednym z pierwszych projektów, nad którymi spółka pracuje, będzie dostarczenie systemów inteligentnego monitoringu wizyjnego dla kilku miast w Polsce oraz przygotowanie oferty na sprzedaż i uruchomienie zarządzanego, w pełni inteligentnego systemu nadzoru dla systemów oświetlenia ulicznego LED, podsumowano.

Hawe Telekom jest właścicielem nowoczesnej ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości ponad 4 tys. km, w ramach której świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do Internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych ponad 100 krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)