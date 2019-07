Vantage Dev. wprowadził do sprzedaży 239 lokali w inw. Legnicka 33 we Wrocławiu



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Vantage Development rozpoczął sprzedaż 239 mieszkań w inwestycji Legnicka 33 we Wrocławiu, podała spółka. Odbiory lokali planowane są na koniec IV kwartału 2020 roku.

"Inwestycja obejmuje 239 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań, których aranżację można dopasować do swoich aktualnych potrzeb. Ich metraże oscylują w granicach 39 do 99 m2. Dla klientów inwestycyjnych spółka Vantage Development przygotowała również lokale, umożliwiające komfortowy najem dla kilku niezależnych najemców" - czytamy w komunikacie.

W parterze budynku od strony ul. Legnickiej znajduje się 10 lokali usługowych o metrażach od 52 do 197 m2, podano również.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)