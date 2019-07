"Otrzymanie zgody jest warunkiem koniecznym nabycia przez spółki zależne od emitenta części farm wiatrowych należących do grupy in.ventus zlokalizowanych w północnej Polsce" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie Tauron poinformował, że trwają negocjacje w zakresie nabycia farm wiatrowych należących do grupy in.ventus.



Chodzi o przejęcie przez Tauron pośredniej kontroli nad in.ventus sp. z o.o. EW Gołdap z siedzibą w Poznaniu, in.ventus sp. z o.o. INO 1 z siedzibą w Poznaniu, in.ventus sp. z o.o. EW Śniatowo z siedzibą w Poznaniu, in.ventus sp. z o.o. EW Dobrzyń z siedzibą w Poznaniu, in.ventus sp. z o.o. Mogilno I z siedzibą we Wrocławiu, in.ventus sp. z o.o. Mogilno II z siedzibą we Wrocławiu, in.ventuss sp. z o.o. Mogilno III z siedzibą we Wrocławiu, in.ventus sp. z o.o. Mogilno IV z siedzibą we Wrocławiu, in.ventus sp. z o.o. Mogilno V z siedzibą we Wrocławiu oraz in.ventus sp. z o.o. Mogilno VI z siedzibą we Wrocławiu.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

