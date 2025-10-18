Rewanż Orbana wobec UE

„Przeprowadzenie negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy w jego kraju jest dla premiera Węgier rewanżem wobec UE. Zyskuje on również wobec swego głównego przeciwnika Petera Magyara” - zauważa „Le Point”. Jak zauważa, zapowiedź spotkania „stawia nagle Węgry w centrum dyplomatycznej szachownicy europejskiej”.

Perspektywa spotkania to rodzaj „uwieńczenia” i zatwierdzenia strategii Orbana, który wzywa do bezzwłocznych negocjacji - dodaje tygodnik.

Putin i sytuacja międzynarodowa

„Le Point” podkreśla, że Putin uda się do miasta związanego z memorandum (z 1994 roku, dającego Ukrainie gwarancje w zamian za rezygnację z broni atomowej-PAP), które sam złamał.

Presja na Rosję

Zdaniem tygodnika fakt, że Putin zgodził się na spotkanie, wydaje się świadczyć o tym, że ma on małe pole manewru „wobec podwójnej presji – wojskowej i gospodarczej”.

„Zgoda na spotkanie w Budapeszcie, kraju członkowskim UE i NATO świadczy, że dla gospodarza Kremla pilne stało się rozluźnienie presji amerykańskiej. Ta sytuacja kontrastuje z nieprzejednaną postawą, jaką Moskwa demonstruje od początku konfliktu” - ocenia „Le Point”.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)