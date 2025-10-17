Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie

„Właśnie rozmawiałem z prezydentem Rosji. Przygotowania idą pełną parą” - napisał na platformach społecznościowych premier Węgier.

Wcześniej w piątek, w wywiadzie dla radia publicznego, Orban ocenił, że „Budapeszt jest obecnie w zasadzie jedynym miejscem w Europie, gdzie takie spotkanie może się odbyć”. - Od trzech lat Węgry są jedynym krajem konsekwentnie i otwarcie opowiadającym się za pokojem - dodał.

Kiedy odbędzie się spotkanie?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w piątek, że spotkanie prezydentów Putina i Trumpa może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje „wiele do ustalenia” - przekazała agencja Reutera.

Pieskow dodał, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio będą musieli się spotkać i ustalić termin spotkania oraz omówić wiele kwestii przed szczytem.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oświadczył wcześniej tego dnia, że odbył już w tej sprawie rozmowy z ministrem Ławrowem, zastępcą sekretarza stanu USA Christopherem Landauem oraz doradcą Putina Jurijem Uszakowem.

„Węgry, konsekwentnie opowiadające się za pokojem od początku wojny na Ukrainie, są gotowe gościć szczyt USA–Rosja. Zapewnimy wszelkie warunki do produktywnych rozmów, aby pokój mógł wreszcie powrócić do Europy” - zapewnił na X dyplomata.

Prezydent USA ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po „spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów” w przyszłym tygodniu. Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują „położyć kres »niesławnej« wojnie między Rosją a Ukrainą”.

Z Budapesztu Jakub Bawołek