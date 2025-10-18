Strategia Kremla skuteczna

Według gazety, strategia Putina była jak dotąd skuteczna, a Kremlowi „zawsze udawało się skłonić prezydenta USA Donalda Trumpa do współpracy, nawet w chwilach największego napięcia pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem”.

Dystansowanie się Trumpa

Piątkowe zdystansowanie się Trumpa podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim od ewentualnego przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk było, według gazety, najnowszym przykładem tej rosyjskiej strategii.

Budapeszt jako element gry Putina

„Propozycja szczytu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie skutecznie ostudziło zamiary Trumpa co do wsparcia wojskowego dla Kijowa” – dodał dziennik.

„Spotkanie w Budapeszcie nie posłuży do rozwiązania konfliktu: to po prostu kolejna próba Putina, by unikając presji ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych” – napisała „La Vanguardia”.

Jak dodała, Trump – mając na uwadze swoją rolę w osiągnięciu zawieszenia broni w Strefie Gazy – wierzy teraz, że „koniec wojny na Ukrainie jest bardzo bliski”, co z kolei wykorzystuje Putin.