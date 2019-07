Spółka zależna MLP Group kupiła nieruchomość w Niemczech za 3,4 mln euro brutto



Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - MLP Business Park Berlin I Sp. z o.o. & Co KG z siedzibą w Monachium - spółka zależna od MLP Group - zawarła warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Niemczech, w miejscowości Ludwigsfelde (przylegającej do Berlina, przy lotnisku Berlin-Schönefeld), o powierzchni 49 661 m2, za cenę 3 401 778,50 euro plus VAT, podało MLP Group.

"Kupujący zamierza na opisanej powyżej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny MLP Business Park Berlin I - małe moduły magazynowo-logistyczne z częścią biurową, przeznaczone na wynajem" - czytamy w komunikacie.

Przeniesienie własności nieruchomości na kupującego nastąpi po spełnieniu się warunków zawieszających w postaci nieskorzystania przez miasto Ludwigsfelde z ustawowego prawa pierwokupu oraz uzyskania przez kupującego pozwolenia na usunięcie roślinności znajdującej się na nieruchomości. W przypadku niespełnienia się warunków zawieszających w terminie do 30 kwietnia 2020 roku, każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od tej umowy, podano także.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 141,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)