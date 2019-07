PGNiG: Pierwsza dostawa LNG z USA w ramach umowy długoterminowej w gazoporcie



Świnoujście, 26.07.2019 (ISBnews) - Do Polski przypłynął pierwszy ładunek amerykańskiego LNG w ramach długoterminowej umowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) z Cheniere, poinformował prezes Piotr Woźniak i przedstawiciele rządu.

"To ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego polski i historyczny moment w stosunkach polsko-amerykańskich. Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu otwiera nowy rozdział w naszym dążeniu do niezależności energetycznej" - napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście odczytanym podczas konferencji prasowej.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim liście również przekazał, że niezależność i silna pozycja w obszarze energetyki to jeden z kluczowych celów rządu.

"Gratuluję wspólnego sukcesu i jestem przekonany, że jest ważnym krokiem służącym bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy" - napisał Morawiecki.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak wyraził satysfakcję, że dostawy LNG z USA nie są jednorazowym wydarzeniem, a stają się "rutyną".

"Dziś zaczynamy tym transportem most LNG między Polską a USA. Będziemy importować gaz ze źródeł konkurencyjnych i od dostawców, którzy są wiarygodni" - podkreślił Woźniak.

Skroplony gaz został dostarczony przez metanowiec Oak Spirit, który zawinął do terminalu w Świnoujściu po rejsie z Luizjany. Jednostka dostarczyła ok. 165 tys. m3 LNG, co po regazyfikacji daje ok. 95 mln m3 gazu. Jednocześnie była to 65 dostawa do gazoportu od momentu jego uruchomienia.

W listopadzie 2018 r. PGNiG podało, że zawarło z firmą Cheniere Marketing International umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w okresie 24 lat w łącznym wolumenie ok. 39,73 mld m3 gazu w całym okresie.

W ocenie zarządu PGNiG, warunki umowy z Cheniere, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii Grupy PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych, podano wtedy.

Podstawowymi terminalami załadunkowymi dla dostaw od Cheniere będą terminale skraplające Sabine Pass w Luizjanie oraz Corpus Christi w Teksasie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)