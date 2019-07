J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł: szt.



Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia po cenie 2,18-3,4 zł sztuka, podała spółka. Program będzie prowadzony w okresie od 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

"W ramach programu spółka nabędzie do 1 000 000 akcji po cenie w zakresie od 2,18 zł do 3,4 zł za akcję. Nabycie akcji nastąpi za pośrednictwem niezależnej firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska" - czytamy w komunikacie.

Zarząd przekazał kwotę w łącznej wysokości 50 000 000 zł na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji powiększonej o koszty nabycia, zaznaczono także.

W kwietniu J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania akcji własnych w liczbie do 11 mln szt. po cenie 2,7 zł.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 404 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)